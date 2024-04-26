- Sağlık

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alacak

SAĞLIK Bakanlığı, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alacak mask
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alacak
Haber albümü için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edileceği belirtildi. Yayımlanan kararda; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı bildirildi.

Eleman alımına 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 1'inci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verildiği belirtildi. 

# sağlık bakanlığı, Personel alımı, Recep Tayyip Erdoğan, fahrettin koca, çalışan, Sağlıkçı, bir, Göre, Sağlık, hizmet, karar

26 Nis 2024 - 01:39 DHA Ankara- Sağlık

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL