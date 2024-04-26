Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edileceği belirtildi. Yayımlanan kararda; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı bildirildi.

Eleman alımına 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 1'inci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verildiği belirtildi.