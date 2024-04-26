Çanakkale Boğazı'nda, 'Ak Discovery' isimli 107 metrelik kuru yük gemisinde çıkan yangın nedeniyle çift yönlü olarak kapatılan boğaz trafiği, tekrar normale döndü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Çanakkale Boğazı gemi trafiği, geminin çekiye başlanması üzerine kuzey-güney yönlü olarak açıldı." denildi.
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Çanakkale'de gemi yandı
Çanakkale Boğazı'nda, 'Ak Discovery' isimli 107 metrelik kuru yük gemisinde çıkan yangın nedeniyle çift yönlü olarak kapatılan boğaz trafiği, tekrar normale döndü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.