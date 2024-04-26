Hafriyat kamyonunun altında kaldı

İstanbul Kartal'da Tekel Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre 24 ABB 526 plakalı hafriyat kamyonu dorsesinde bulunan toprağı boşalttığı sırada zeminin yumuşak olması nedeniyle işçi kulübesinin üzerine devrildi. İnşaat işçisi Sait Ceylancı devrilen kamyonun altında kalarak sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen hafriyat kamyonunun altında kalan Ceylancı'nın cansız bedenini vinç yardımıyla çıkardı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Sait Ceylancı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Devrilen kamyon iş makineleri ve vinç yardımıyla kaldırıldı.