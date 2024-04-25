Gazeteciler Cemiyeti Medya Konferansı düzenliyor

Gazeteciler Cemiyeti, Ankara'da, Avrupa Birliği finansal desteğiyle beraber, yürüttüğü M4D Projesi kapsamında ve Medya Dayanışma Grubu paydaşlarıyla 26-27 Nisan 2024 tarihlerinde “Medya Konferansı” düzenleyecek. Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan paylaşımda, " Ankara TBB Konuk Evi Litai Otel’de gerçekleşecek organizasyon “2024 Gazeteciliğin Dönüşümü ve Arayışlar” başlığını taşıyor Konferansın 1. günü, açılış konuşmalarının ardından yapılacak 3 ayrı oturum olarak planlandı ve gazetecilik alanındaki güncel konulara ayrıldı. Filistinli gazeteci Hasan Tahravi , EFJ Genel Sekreteri Ricardo Gutierrez günün öne çıkan konuşmacıları.

İlk gün ayrıca ” Yapay Zeka ve Medya”, “ Gazeteciliğin Zorlaşan Koşulları” “Medya ve Kadın”, “Yeni Medya Araçlarıyla Değişen Habercilik”, “Medya ve Hukuk”, “Uzman Gazeteciliği Neden Yok Oldu?” konularındaki oturumların yanı sıra, Proje kapsamında hazırlanan Medya izleme ve Mesleki Memnuniyet Anketi raporlarının sunumu gerçekleştirilecek.

Konferansın 2. gününde ise gazetecilik mesleğinin değişen tanımı ve yasal dayanaklarına ilişkin 2 ayrı oturumda, 3 çalıştay gerçekleştirilecek. “Meslek olarak Gazetecilik”, “Gazeteciliğin Yasal Durumu (Medya Yasası Çerçevesi)”, “Gazetecinin çalışma yaşamı ve ihtiyaçları ( İş Kanunu Çerçevesi)” başlıklarında gerçekleştirilecek oturumlara sahadan ve akademiden öne çıkan isimler katılıyor." ifadelerine yer verdi.

Gazeteciler Cemiyeti'nin, “2024 Gazeteciliğin Dönüşümü ve Arayışlar” konferansının detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://media4democracy.org/duyurular/medya-konferansi-2024-gazeteciligin-donusumu-ve-arayislar/