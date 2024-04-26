T.C. ANKARA 2. GENEL İCRA DAİRESİ 2023/240563 ESAS TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/240563 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.400.000,00 1 Taşınır 1 Adet 2019 ÜRETİM YILI MELİHŞAH MARKA KABLO KIRMA MAKİNESİ 2019 ÜRETİM YILI MELİHŞAH MARKA KABLO K ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 14:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 14:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 14:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 14:06

(İİK m.114/4)