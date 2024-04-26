- Resmi İlanlar

T.C. ANKARA 2. GENEL İCRA DAİRESİ 2023/240563 ESAS TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara...

T.C. ANKARA 2. GENEL İCRA DAİRESİ 2023/240563 ESAS TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/240563 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.400.000,001Taşınır1 Adet 2019 ÜRETİM YILI MELİHŞAH MARKA KABLO KIRMA MAKİNESİ 2019 ÜRETİM YILI MELİHŞAH MARKA KABLO K ...

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 14:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 14:06
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 14:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 14:06

(İİK m.114/4)

# ilangovtr

#ilangovtr

Basın No ILN02022166

26 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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