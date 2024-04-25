- Yaşam

Kuvvetli rüzgarda ağacı devirdi

Bolu'da, etkili olan kuvvetli rüzgar, ağacı otobüs durağının üzerine devirdi.

Kuvvetli rüzgarda ağacı devirdi mask
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Kentte aralıklarla etkili olan kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Gölyüzü Mahallesinde kaldırımın kenarında bulunan ağaç otobüs durağının üzerine devrildi. Ağacın devrildiği sırada durakta kimsenin olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Bolu Belediyesi ekipleri devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Durak, devrilen ağaç nedeniyle zarar gördü.

# Bolu, RÜZGAR, kuvvet, için, ihbar

25 Nis 2024 - 21:32 DHA Bolu- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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