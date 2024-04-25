Galatasaray kafilesi Adana’ya gitti

Ligde son olarak karşılaştığı Pendikspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, yarın Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacağı Adana Demirspor maçı için Adana’ya ulaştı. Sarı-kırmızılı ekibi, saatler öncesinden Adana Şakirpaşa Havalimanı’na gelen taraftarlar coşkuyla karşıladı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, taraftarların isteğini kırmayarak üçlü çektirdi. Uzun süre tezahürat yapan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuları görünce sevgi gösterisinde bulundu. Karşılamanın ardından Galatasaray kafilesi havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.

Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman, Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Carlos Vinicius."