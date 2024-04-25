Bakan Fidan Âl Suud ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Âl Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındığı kaydedildi.