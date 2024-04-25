Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Âl Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındığı kaydedildi.
25 Nis 2024 - 20:16- Gündem Güncelleme:
Bakan Fidan Âl Suud ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Âl Suud ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.