Çamura saplanan büyükbaşlar kurtarıldı

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeniçağa ilçesinde merada meydana geldi. Anadolu Otoyolu'nun kenarında bulunan merada çamura saplanmış ve hareket edemeyen 2 büyükbaşı görenler ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Çamura saplanan hayvanları saplandıkları yerden çıkarmak için bölgeye il özel idaresinden iş makinesi de getirildi. Hayvanların çevresindeki çamurlar iş makinesinin kepçesiyle temizlendi. Halatlarla bağlanan hayvanlar çekilerek kurtarıldı. Hayvanlar daha sonra sahibine teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.