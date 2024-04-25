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Fransa'dan Gazze için çağrı

Fransa, Gazze'deki Nasır ve Şifa hastaneleri yakınlarında bulunan toplu mezarlarla ilgili bağımsız soruşturma yapılması çağrısı yaptı.

Fransa'dan Gazze için çağrı mask

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'deki Nasır ve Şifa hastaneleri yakınlarındaki toplu mezarlarda iki yüzden fazla ceset bulunmasının "son derece endişe verici" olduğu belirtilerek, Fransa'nın, bu olayın tam olarak aydınlatılması amacıyla bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Sivillerin durumunun uzun süredir kabul edilemez halde olduğu Gazze'deki mutlak insani acil durum karşısında Fransa, sivil nüfusu korumanın ve Gazze Şeridi'ne tüm erişim noktalarından büyük çapta insani yardım girişine izin vermenin tek yolu olan acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, uzun süre kuşatma altında tuttuğu ve 15 Şubat'ta baskın düzenlediği Han Yunus'taki Nasır Hastanesini hizmet dışı bırakmıştı.

İsrail ordusunun, 4 ay süren karadan işgal sürecinin ardından 7 Nisan'da Han Yunus'tan çekilmesiyle kentte toplu mezarlar bulunmaya başlanmıştı.

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25 Nis 2024 - 19:41 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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