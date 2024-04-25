Ersoy'dan 'Dünya Fikri Mülkiyet Günü' mesajı

Bakan Ersoy, 26 Nisan 'Dünya Fikri Mülkiyet Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı. Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, telif hakkını da kapsayan fikri mülkiyet haklarına ilişkin farkındalığı artırmak ve yaratıcılığın ülke ekonomilerine ve toplumsal gelişmeye katkısına dikkat çekmek amacıyla 26 Nisan gününün, 24 yıldır kutlandığını vurguladı. Ersoy, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından 2024 yılının temasının 'Fikri Mülkiyet ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Ortak Geleceğimizi Yenilikçilik ve Yaratıcılıkla İnşa Etmek' olarak belirlendiğini açıkladı. Bakan Ersoy, bu anlamda bakanlık olarak telif haklarının kültür- sanat hayatına katkısını artırmak amacıyla çalışmalara tüm hızıyla devam edildiğini belirterek, "Yenilikçiliğin ve yaratıcılığın teşvik edilmesinde ve sürdürülmesinde fikri mülkiyetin oynadığı etkin rolün, 2024- 2028 yıllarını kapsayan '12. Kalkınma Planı' başta olmak üzere ülkemizin önemli politika belgelerinde karşılık bulduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler de politika belgelerinde belirlenen hedefler doğrultusunda, telif haklarının sürdürülebilir kalkınmaya ve ülkemizin kültür- sanat hayatına katkısını artırmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Geldiğimiz noktada 'Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nü; temsil ettiği değerleri korumak, yaygınlaştırmak ve geliştirmek noktasında attığımız adımların, elde ettiğimiz kazanımların memnuniyetiyle ve daha fazlasını yapma, bu hususta öncü ve özgün konuma gelme kararlılığımızı vurgulayarak kutluyorum" dedi.

Ersoy, bu doğrultuda daha iyi bir gelecek inşa etme çabalarına katkı sunan bütün kişi, kurum ve kuruluşlara; bilim, kültür ve sanat dünyasını zenginleştiren eser sahiplerine de teşekkür etti.