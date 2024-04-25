Yaşar Güler Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Güler ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, Bükreş'te bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Güler ve Romanyalı mevkidaşı Tilvar, Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek, çelenk bıraktı. İki bakan anıt önünde saygı duruşunda bulundu. Ardından Türk Şehitliği'ne geçen Güler ve Tilvar, Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya'da şehit düşen askerlerden 935'inin defnedildiği şehitlikte saygı duruşuna geçti. Bakanlar, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Güler, daha sonra Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.