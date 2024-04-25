25 Nis 2024 - 18:44- Gündem G:

Yaşar Güler Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Türk Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Yaşar Güler Türk Şehitliği'ni ziyaret etti mask
Yaşar Güler Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Yaşar Güler Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Güler ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, Bükreş'te bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Güler ve Romanyalı mevkidaşı Tilvar, Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek, çelenk bıraktı. İki bakan anıt önünde saygı duruşunda bulundu. Ardından Türk Şehitliği'ne geçen Güler ve Tilvar, Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya'da şehit düşen askerlerden 935'inin defnedildiği şehitlikte saygı duruşuna geçti. Bakanlar, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Güler, daha sonra Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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25 Nis 2024 - 18:44 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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