Edirne'de otomobil ve motosiklet çarpıştı

Kaza, dün sabah saatlerinde Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. Beykan Poturlu’nun kullandığı motosiklet, cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen S.Z. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybeden Poturlu, Edirne Valiliği’nin bahçesinin duvarına çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Poturlu, bugün hayatını kaybetti.
Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otomobil sürücüsü S.Z., Poturlu'nun ölümü üzerine yeniden gözaltına alındı.
Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.