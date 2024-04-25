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Edirne'de otomobil ve motosiklet çarpıştı

Edirne'de, önce otomobile, ardından da valilik bahçesinin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü Beykan Poturlu (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edirne'de otomobil ve motosiklet çarpıştı mask
Edirne'de otomobil ve motosiklet çarpıştı
Edirne'de otomobil ve motosiklet çarpıştı
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Kaza, dün sabah saatlerinde Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. Beykan Poturlu’nun kullandığı motosiklet, cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen S.Z. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybeden Poturlu, Edirne Valiliği’nin bahçesinin duvarına çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Poturlu, bugün hayatını kaybetti.

Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otomobil sürücüsü S.Z., Poturlu'nun ölümü üzerine yeniden gözaltına alındı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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25 Nis 2024 - 18:42 DHA Edirne- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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