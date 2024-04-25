Yılmaz ve Bektenov TBMM'de görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı Oljas Bektenov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Türkiye-Kazakistan Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı imza törenine katıldı. Yılmaz, daha sonra düzenlenen basın toplantısında, 13'üncü dönem KEK toplantısı nedeniyle Kazakistan Başbakanı Bektenov ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

'Ülkemizdeki Kazak yatırımlarının değeri ise 1 milyar doları aşmıştır'

Yılmaz, kardeş ülke Kazakistan ile ilişkilerin stratejik iş birliği zemininde sürdürüldüğünü kaydederek, "Gerçekleştirdiğimiz iş forumu ile ikili ve heyetler arası görüşmelerimiz ve toplantımız son derece verimli, kardeşliğimize dostluğumuza yakışır şekilde başarıyla tamamlanmıştır. Sağlam temeller üzerine kurduğumuz ikili iş birliğimiz, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi gittikçe güçlenen ve etkinleşen örgütler bünyesinde de bölgesel düzlemde devam etmektedir. Mevcut durumda, ikili ticaret hacmimiz hedeflenen 10 milyar doları aşmış bulunmaktadır. Bu alanda daha yüksek hedeflerle ilerlemeye devam edeceğiz. Karşılıklı yatırımlarımızın artırılması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırımların karşılıklı olarak artırılması için gerekli adımların atılması konusunda Sayın Bektenov ile mutabık kaldık. İş insanlarımızın Kazakistan'daki yatırımları 5 milyar dolar civarındadır. Ülkemizdeki Kazak yatırımlarının değeri ise 1 milyar doları aşmıştır. Müteahhitlerimiz Kazakistan'da bugüne kadar 29 milyar dolar değerinde 528 proje gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

'Enerji, savunma ve kültür alanları başta olmak üzere her alanda artarak devam etmektedir'

Türkiye'nin Kazakistan ile ortak tarih, dil, din ve kültürel bağları olduğunu ifade eden Yılmaz, iki ülke arasında iş birliğinin inşasının cumhurbaşkanlarının dostluğu sayesinde yükseldiğini vurguladı. Yılmaz, "Bugün, iki ülke arasındaki bölgesel ve uluslararası alandaki başarılı stratejik iş birliğimizin ardında iki liderin kararlı ve dirayetli duruşlarının etkisini görüyoruz. Köklü bağlarımızı sadece geçmişle sınırlı tutmuyor, geçmişten edindiğimiz tecrübe ve tarihimize dayanarak geleceğimizi inşa ediyoruz. İlişkilerimiz sadece ticari ve ekonomik alanda değil; enerji, savunma ve kültür alanları başta olmak üzere her alanda artarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Yeni eylem planlarına değinen Yılmaz, "Yeni eylem planımız, ticaretten finansa, sanayiden enerjiye, ulaştırmadan eğitime, tarımdan kültüre birçok alanda yeni iş birliği maddelerini içermektedir. Bunlardan bazıları, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'na ilişkin sürecin sonuçlandırılması, madencilik ve elektrik alanında iş birliğinin güçlendirilmesi, denizcilik alanında anlaşma imzalanması, Kazakistan'da Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların açılması, bölgesel kalkınma alanında iş birliği yapılması, akıllı şehirler alanında bilgi ve tecrübe değişimi yapılmasıdır. Ayrıca, KEK toplantısı protokolünün yanı sıra, ülkelerimiz KOBİ'leri arasında iş birliğini güçlendirecek Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Kazakistan Cumhuriyeti Girişimciliği Geliştirme Fonu (DAMU) arasında eylem planı imzaladık. KEK 13'üncü dönem toplantısının, ticari ve ekonomik iş birliğimizin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum" dedi.

'Yeni iş birliği kararları aldık'

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ise "Ülkelerimiz arasında oluşturulmuş olan dostluk ilişkileri, cumhurbaşkanlarımız tarafından yüksek seviyelere ulaştırılmış durumda. İki ülke birbirinden önemli anlaşmalar gerçekleştirdi. KEK toplantısında yeni hedefler belirledik. İlişkilerimizi geliştirecek yeni kararlar aldık. İki ülke arasındaki ticareti geliştirmeye yönelik önemli sözler verildi. Yeni iş birliği kararları aldık" diye konuştu.