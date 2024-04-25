DEM Parti Batman İl Eş Başkanı gözaltında

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Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında dün DEM Parti İl Başkanlığı binasında arama yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından bazı doküman ve öldürülen PKK’lı teröristlerin fotoğraflarına el konuldu. Soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü'ne ifadeye çağrılan İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, burada gözaltına alındı. Tekik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.