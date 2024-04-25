DEM Parti Batman İl Eş Başkanı gözaltında

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında dün DEM Parti İl Başkanlığı binasında arama yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından bazı doküman ve öldürülen PKK’lı teröristlerin fotoğraflarına el konuldu. Soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü'ne ifadeye çağrılan İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, burada gözaltına alındı. Tekik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.