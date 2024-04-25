Ankara'da yangın

Akyurt ilçesindeki Güzelhisar Mahallesi Çankırı Bulvarı’nda hasta yatağı üretilen fabrikanın dış cephesi, saat 16..00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Binadan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.