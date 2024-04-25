- Yaşam

Ankara'da yangın

Ankara Akyurt'ta, bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Meydana gelen yangını, İtfaiye ekipleri söndürmek için çalışma başlattı.

Ankara'da yangın mask
Ankara'da yangın
Ankara'da yangın
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Akyurt ilçesindeki Güzelhisar Mahallesi Çankırı Bulvarı’nda hasta yatağı üretilen fabrikanın dış cephesi, saat 16..00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Binadan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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25 Nis 2024 - 17:27 DHA Ankara- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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