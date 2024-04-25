Ankara'da yangın

Akyurt ilçesindeki Güzelhisar Mahallesi Çankırı Bulvarı’nda hasta yatağı üretilen fabrikanın dış cephesi, saat 16..00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Binadan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.