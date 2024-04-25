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Galatasaray, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında, yarın deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı mask
Galatasaray, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig’in 34'üncü haftasında yarın saat 20.00’de Adana Demirspor’a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

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25 Nis 2024 - 17:12 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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