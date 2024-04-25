Bakan Uraloğlu Trabzon'da konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Son 22 yılda Trabzon'umuzun ulaşım ve iletişim altyapısına 147 milyar liranın üstünde yatırım gerçekleştirdik. Trabzon'un 2003'e kadar sadece 56 kilometre bölünmüş yolu vardı. Biz 186 kilometre daha yaparak 242 kilometreye ulaştık" dedi.

Uraloğlu, Trabzonlu hemşehrileriyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Şöyle bir etrafa bakınca gerçekten de 'Bize her yer Trabzon' diyorum. Trabzonlular olarak adeta cennetten bir köşe olan Trabzon'umuzla gurur duyarız. Çünkü Trabzon'umuzun her yeri bir başka güzel; Haldizen, Karester, Şolma, Mavura, Kadırga, Sisdağı, Hıdırnebi, Beypınarı, Sultanmurat gibi başı dumanlı yaylaları, Uzungöl, Aygır Gölü, Balıklı Göl, Altındere Vadisi Milli Parkı, Kayabaşı Tabiat Parkı, Çalköy Mağarası, Sera Gölü ve Değirmendere gibi eşsiz doğa harikalarıyla Allahuteala özene bezene yaratmış. Birçok vatandaşımızın, hatta başka ülkelerin resimlerde, televizyonlarda, mecmualarda gıptayla gördüğü manzaraları biz doyasıya yaşadık, yaşıyoruz hamdolsun. Ecdadımız tüm bu nimetleri inanç, ahlak ve maneviyat mayasıyla yoğurmuş, nevi şahsına münhasır bir kimliği günümüze kadar ulaştırmış, ne kadar şükretsek azdır" ifadelerini kullandı.

'Doğu Karadeniz illeri arasında en fazla ihracat yapan şehir oldu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem Türkiye'ye hem de Trabzon'a vefa borcunu, gönül borcunu ve hizmet borcunu en iyi şekilde ödemek için gayret ettiğini vurgulayan Uraloğlu, "Bugün Trabzon, eski Trabzon değil. Trabzon'umuz Türkiye'nin en yaşanabilir kentler listesinde 10'uncu sırada. 2023 yılında yaklaşık 1 milyar 58 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek Doğu Karadeniz illeri arasında en fazla ihracat yapan şehir oldu" diye konuştu.

'Hükümet olarak biz her türlü desteği veriyoruz'

Trabzon'un son yıllarda sürekli artış gösteren bir turizm potansiyelinin olduğunu söyleyen Uraloğlu, "2023 yılında Trabzon'umuzu 706 bin 532 yabancı, 612 bin 767 de yerli turist olmak üzere, 1 milyon 300 binin üzerinde misafir ziyaret etti. Bu sayının bu yıl 1,5 milyonu aşacağını düşünüyoruz. Peki, bunu nasıl sağlayacağız? Elbette, kaliteyle ve markalaşmayla. Trabzon'umuzda bin bir çeşit ürün var, işte burada da bunları görüyoruz. Bunları üretirken markalaşmaya önem vermemiz gerekiyor. Ürünün aranan marka oldu mu Fizan'da da olsa seni bulurlar. İyi bir marka ile tüm dünyaya açılmak mümkün. Dünyada bunun pek çok örneği var. Şahsen bu tür etkinlikleri, üreticilerimizin ufkunu açması noktasında da önemsiyorum. Hükümet olarak biz her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

'Açıldığı günden bu yana Yeni Zigana Tüneli'mizden yaklaşık 2,5 milyon araç geçti'

Uraloğlu, Trabzon'un ulaşım altyapısı olarak çok daha gelişmiş bir şehir olduğunu kaydederek, "Son 22 yılda Trabzon'umuzun ulaşım ve iletişim altyapısına 147 milyar liranın üstünde yatırım gerçekleştirdik. Trabzon'un 2003'e kadar sadece 56 kilometre bölünmüş yolu vardı. Biz 186 kilometre daha yaparak 242 kilometreye ulaştık. Karadeniz Sahil Yolu'nu tamamladık. Uzungöl Turizm Merkezi Yolu, Trabzon-Kireçhane Yolu, Of-Çaykara Yolu ve Maçka-Yolu gibi önemli kara yolu projelerini hizmete verdik. Karadeniz Sahil Yolu'ndan tutun Tanjant Yolu'na kadar birçok iş yaptık. Trabzon'u, Gümüşhane üzerinden Bayburt, Erzurum ve bütün Doğu ve Güneydoğu'ya bağlayan 14,5 kilometre uzunluğunda Yeni Zigana Tüneli'ni çift tüplü olarak inşa ettik. Açıldığı günden bu yana Yeni Zigana Tüneli'mizden yaklaşık 2,5 milyon araç geçti" ifadelerini kullandı.

'Trabzon'a uzun yıllar hizmet edecek çok kıymetli bir eser olacak'

Dün Trabzon'da, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile bir araya gelerek Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'ni hayata geçirecek protokolü imzaladıklarını belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Biz, bir söz verdik mi yaparız. Trabzon'umuza; Akçaabat'tan Yomra merkeze ulaşan; Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Üniversite, Otogar ve Havalimanı gibi birçok önemli durağı içeren 31,9 kilometre uzunluğunda 56 istasyon içeren kent içi raylı sistemi kazandıracağız. Trabzon Havalimanımızın genişletme çalışmalarına da başladık. Bu çalışmalar elbette kısa vadeli çözümdür. Yeni Havalimanı projesini de yatırım programına aldık. 3 bin 240 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist inşa ederek geniş gövdeli uçakların da inebileceği bir havalimanına kavuşacağız. 70 bin metrekarelik terminal binasında yılda 15 milyon yolcuyu ağırlayabileceğiz. Tamamlandığında Trabzon'a uzun yıllar hizmet edecek çok kıymetli bir eser olacak."

Uraloğlu, açılış töreni sonrası düzenlenen halk oyunlarını izledi, stantlarda sergilenen yöresel ürünleri inceledi.