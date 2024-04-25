'Böyle giderse içmeye su bulamayacağız'

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde göreve gelen merkez mahalle ve merkez köy muhtarları ile İstasyon Park'ta bir araya geldi. Bölgenin inanılmaz bir küresel iklim krizi ile karşı karşıya kaldığını söyleyen Başkan Ercengiz, " Nisan ayının sonuna geldik. Kurak bir kış ve maalesef kötü giden bir bahar yaşıyoruz. Tahmin edebiliyorum ki köylerde şu anda sulama yapılmazsa bu yaz mahsul alabilme şansımız yok gibi gözüküyor. Su stratejik öneme sahip. Yeraltı sularını kullanıyoruz. 2014 yılında göreve geldiğimizde hem Gökpınar hem de İnsuyu'ndaki pompalarımız yaklaşık 50- 55 metreden su çıkartırken şu anda 210 metreden su çıkartmaya çalışıyoruz. Bölgenin su, tarım, hayvancılık politikasını yeniden gözden geçirmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Bırakın hayvancılık yapmayı, tarım yapmayı eğer böyle giderse köylerimiz de dahil olmak üzere içmeye su bulamayacağız. Bölgemiz inanılmaz bir küresel iklim krizinin etkisi altında. Maalesef seçtiğimiz yol, yöntemle biz eskiden tarıma dayalı hayvancılık yaparken şimdi hayvancılığa dayalı tarım yapıyoruz. Bu da bizim için, su tüketimi açısından olumsuz bir tablo" dedi.Faaliyete geçen atık su arıtma tesisinin saniyede 200 litre deşarjla Burdur Gölü'nü besleyen en büyük kaynak olduğunu belirten Başkan Ercengiz, atıksu arıtma tesisinin çevre izin sürecinin tamamlanması ile atık suyun yapılacak su analiz çalışmalarının ardından yeşil alanlar ve endüstride kullanımına başlanacağını kaydetti.

HABER- KAMERA: BURDUR,