ABB'den kadınlar, dezavantajlı bireyler ve çalışmayanlara öncelik

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya platformu X üzerinden, “Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma Projesi" kapsamında 7 farklı branştaki meslek edindirme kurslarının başladığını duyurdu.Yapılan acıklamada şu ifadelere yer verildi:
“’Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma Projesi’ kapsamında 7 farklı branştaki meslek edindirme kurslarımız başlıyor. Katılımcıların meslek hayatlarında önemli bir adım atmalarına olanak sağlayacak nitelikte tasarlanan kurslarımız 18 yaş üstü herkesin katılımına açık olmakla birlikte; kadınlar, dezavantajlı bireyler, iş hayatında aktif olarak yer almayanlar önceliklidir. Kurslarımızın başlangıç tarihi Ramazan Bayramı sonrası olarak planlanmaktadır. Kursiyerlerimize, şehir merkezinden kurs merkezine ulaşım desteği sağlanacak ve kurs süresince ikramlar sunulacaktır.”
? Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma Projesi Kapsamında Meslek Edindirme Eğitimleri Başlıyor!
✅ Siber Güvenlik
✅ Blender ile Animasyon
✅ Android Mobil Programlama
✅ Güneş Panellleri Bakım Onarım ve Montajı
? Kurslar ve katılım koşulları için detayları… pic.twitter.com/fJBBZUOzS0
— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) April 25, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.