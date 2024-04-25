25 Nis 2024 - 13:55- Gündem G:

ABB'den kadınlar, dezavantajlı bireyler ve çalışmayanlara öncelik

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal medya üzerinden, “Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma Projesi" kapsamında 18 yaş üstü herkese, kadınlara, dezavantajlı bireylere, iş hayatında aktif olarak yer almayanlara öncelikli verileceğine bildirdi.

ABB'den kadınlar, dezavantajlı bireyler ve çalışmayanlara öncelik mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya platformu X üzerinden, “Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma Projesi" kapsamında 7 farklı branştaki meslek edindirme kurslarının başladığını duyurdu.Yapılan acıklamada şu ifadelere yer verildi:

“’Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma Projesi’ kapsamında 7 farklı branştaki meslek edindirme kurslarımız başlıyor. Katılımcıların meslek hayatlarında önemli bir adım atmalarına olanak sağlayacak nitelikte tasarlanan kurslarımız 18 yaş üstü herkesin katılımına açık olmakla birlikte; kadınlar, dezavantajlı bireyler, iş hayatında aktif olarak yer almayanlar önceliklidir. Kurslarımızın başlangıç tarihi Ramazan Bayramı sonrası olarak planlanmaktadır. Kursiyerlerimize, şehir merkezinden kurs merkezine ulaşım desteği sağlanacak ve kurs süresince ikramlar sunulacaktır.”

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25 Nis 2024 - 13:55 Ankara- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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