ABB'den kadınlar, dezavantajlı bireyler ve çalışmayanlara öncelik

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya platformu X üzerinden, “Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma Projesi" kapsamında 7 farklı branştaki meslek edindirme kurslarının başladığını duyurdu.Yapılan acıklamada şu ifadelere yer verildi:

“’Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma Projesi’ kapsamında 7 farklı branştaki meslek edindirme kurslarımız başlıyor. Katılımcıların meslek hayatlarında önemli bir adım atmalarına olanak sağlayacak nitelikte tasarlanan kurslarımız 18 yaş üstü herkesin katılımına açık olmakla birlikte; kadınlar, dezavantajlı bireyler, iş hayatında aktif olarak yer almayanlar önceliklidir. Kurslarımızın başlangıç tarihi Ramazan Bayramı sonrası olarak planlanmaktadır. Kursiyerlerimize, şehir merkezinden kurs merkezine ulaşım desteği sağlanacak ve kurs süresince ikramlar sunulacaktır.”