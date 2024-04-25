"15 bine yakın çocuk hayattan koparıldı"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk' temalı 'Çocuk Zirvesi'ne TBMM'de ev sahipliği yaptı. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, çocukların bazı zararlı akım ve alışkanlıklardan korunması gerektiğini belirterek, "Bugün dünyada nesilleri tehdit eden en önemli tehditlerden birisi, belki de savaşlar, açlık, kıtlık vesaire bunların üstünde sayabileceğimiz tehdit, çocukların zararlı akımlar çerçevesinde gelecekten kopartılmasıdır. Sadece kötü alışkanlıklar edinmesi, uyuşturucu ve benzeri alışkanlıklarla yanlış yönlendirilmelerin ötesinde aileyi yok sayan, değersizleştiren ve aileyi dağıttığı için de çocuğu kimsesiz bırakan bazı zararlı akımların, insanlığın en büyük virüslerinden birisi olduğunu bilmek ve ona göre tedbir almak zorundayız. Bugün bir tarafta dünyada nüfus artış hızı azalırken diğer tarafta ise ailenin içinin boşaltılması ve aile kurumunun önemsiz, değersiz, lüzumsuz bir hale getirilmesi, insanlık tarihi boyunca insanlığa karşı yapılmış en büyük saldırılardan biridir. Öncelikle çocuğun korunabilmesi için mutlaka aileyi değerli hale getirmek gerekir. 'Aileyi güçlü hale getirmek, güçlü Türkiye'nin önemli ödevlerinden birisidir' diye düşünüyorum" diye konuştu.

'15 BİNE YAKIN ÇOCUK HAYATTAN KOPARILDI'

Savaş, baskı, işgal, göç ve iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan felaketlerden en çok çocukların etkilendiğini kaydeden Kurtulmuş, "Gazze'deki bu insanlık dışı katliamın, soykırım boyutlarına çoktan ulaşmış olan bu ağır insanlık suçlarının ne yazık ki bedelini Gazzeli çocuklar ödüyor. Şimdiye kadar bilinen, 15 bine yakın çocuğun, Gazze'deki İsrail saldırıları nedeniyle hayattan koparıldığını biliyoruz. Dünyada çocuk hakları ile ilgili bildiriler olmasına rağmen, çocukların haklarını korumak için uluslararası kurum ve kuruluşların olmasına rağmen Gazze'de oksijen yokluğu dolayısıyla kuvözde çırpınarak ölen 40'a yakın çocuğu dünya seyretmiş ve hiçbir şey yapamamıştır. Bu ayıp bile dünya için yeterlidir. Çocukların geleceği ile ilgili bu kadar çok konuşuldu; ama çocukların geleceğini kurtarmak için tedbir alınamayan bir ortamda olmaktan dolayı fevkalade büyük üzüntü duyduğumuzu, acı çektiğinizi ifade etmek isterim. Sözün bittiği yerdeki çaresizlik, hele hele siyasetin en önemli çaresizliklerinden birisidir" ifadelerini kullandı.

'AİLE BİRLİĞİNİ KORUYAN POLİTİKALARI SÜRDÜRÜYORUZ'

Bakan Göktaş ise çocukların üstün yararını gözeterek çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aile birliğini ve bütünlüğünü koruyan politikalarla her bir çocuğa sağlıklı, güvenli ve refah içinde yaşayacakları bir hayat sunmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda Sosyal ve Ekonomik Destek Programımızla çocuklarımızı ailelerinin yanında ve sosyal çevrelerinden koparmadan takip ediyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi'yle son 20 yılda koruyucu aile yanında kalan çocuk sayımızı 20 kat artırarak 10 binin üzerine çıkardık. Evlat edindirme hizmetimizle bugüne kadar 20 bin çocuğumuzun sıcak bir aile ortamına kavuşmasını sağladık. Kuruluş bakım hizmetlerimizde devrim niteliğinde bir dönüşüm gerçekleştirdik. Bugün 14 bin 509 çocuğun; 1185 çocuk evi, 115 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz" dedi.