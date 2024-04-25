Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Başkan Doğan, geçen ay düzenlenen genel kurul sonrası yeniden TSYD Trabzon Şubesi'nin başkanlığına seçilen Selçuk Kılıç ve yönetim kuruluna başarı dileklerini iletti. Ziyarette basın mensuplarıyla sohbet eden Başkan Doğan, yeni sezon hazırlıklarına ilişkin konuştu.

Başkan Doğan, ekonomik anlamda kulübün ilk günlerde yaşadığı çok kötü günleri geride bıraktığını ve önlerine daha umutla baktıklarını belirtti. Yönetime talip olurken zorlukları da çok iyi bildiğini kaydeden Doğan, "Artık sezon sonuna yaklaşıyoruz. Trabzonspor için başarı her zaman şampiyonluk. Bunun dışında bir şey benim gözümde de camianın gözünde de yok. Tüm, yaşadığımız zorluklara karşın ligde 3'üncü sıradayız. Böyle bir sezonda şu andaki tek amacımız Trabzonspor camiasına kupa kazandırabilmek" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TRANSFERİN BÜYÜK KISMINI BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Yeni sezonun planlamasını çok dikkatli şekilde yaptıklarını ifade ederek transfer süreciyle ilgili mesajlar veren Doğan, "Önümüzdeki günlerde transferin büyük kısmını bitirmeyi planlıyoruz. Sezona kampa hazır bir kadroyla, teknik ekibin tamamının onay verdiği hazır bir kadroyla başlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla işin o tarafını hocamız ve ekibiyle hızlı bir şekilde ilerliyoruz. İşin zor kısmını gördük. Bundan sonra çok daha farklı müjdeleri camiamıza verebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beklentilerimiz ve çalışmalarımızın tamamı bu yönde. Önümüzde üçüncülük yarışı ve kupa mesaisi var. Bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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