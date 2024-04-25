- Yaşam

Teknesinin yanında yüzen yunusları görüntüledi

Bartın’ın Amasra ilçesinde balık tutmak için denize açılan Cem Yavuzyiğit (36), cep telefonu kamerasıyla teknesinin yanında yüzen yunusları görüntüledi.

Teknesinin yanında yüzen yunusları görüntüledi mask
Teknesinin yanında yüzen yunusları görüntüledi
Teknesinin yanında yüzen yunusları görüntüledi
Haber albümü için resme tıklayın

Amasra ilçesine bağlı Tavşan Adası mevkiinde, dün akşam saatlerinde zıpkınla balık avlamak için teknesiyle denize açılan Cem Yavuzyiğit, yaklaşık 50 metre açıkta 2 yunusla karşılaştı. Tekneyle yarışır gibi yüzmeye başlayan yunuslar, güzel görüntüler oluşturdu. Bir süre tekne ile suda ilerleyen yunuslar daha sonra gözden kayboldu. Yavuzyiğit, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

# yunus, Balık, tekne, bartına, Amasra, daha, bir, ile, sonra, için, Gibi

25 Nis 2024 - 12:58 DHA - Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL