25 Nis 2024 - 12:52- Magazin G:

Haluk Levent, ablası için saçlarını kazıttı

Başarılı şarkıcı Haluk Levent, Adana konserinde ablasını, kanserle mücadele sürecinde sahneye davet etti. Sahnedeki duygusal anlarda, Levent ve ablası birlikte çiftetelli oynadı. Levent, konser sırasında, ablasının beyin tümörü nedeniyle saçlarını kaybettiğine değinerek, "Ablamın beyin tümörü sonrası saçları da gitti. İkimizin de saçları kısacık" dedi.

Haluk Levent, ablası için saçlarını kazıttı mask
Haluk Levent, ablası için saçlarını kazıttı
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Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser veren Haluk Levent, sahneye çıkardığı ablası Hicran Levent ile duygusal bir an yaşadı. İkilinin karşılıklı çiftetelli oynadığı gösteride, Levent'in ablasına destek amacıyla saçlarını kazıttığı görüldü. Levent, bu anı Instagram hesabından paylaşarak, ablasının tedavi sürecine olan desteğini bir kez daha vurguladı.

Levent  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ablamın beyin tümörü sonrası saçları da gitti. İkimizin de saçları kısacık. Geçen gün kemoterapiden çıkıp konserime gelmişti Adana'da. Geleneksel olmasına rağmen bir nevi düğün şarkısı olan çiftetelliyi pek sevmezdim. Meğer paylaşılınca çok güzel oluyormuş" dedi.

Haluk Levent, ablası için saçlarını kazıttı

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25 Nis 2024 - 12:52 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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