- Asayiş

Kamyonet devrildi 1 ölü, 2 yaralı

Mersin’in Mezitli ilçesinde lastiği patlayınca kontrolden çıkıp devrilen kamyonetin sürücüsü İbrahim Öztürk (54), hayatını kaybetti.

Kamyonet devrildi 1 ölü, 2 yaralı mask
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Kaza, Mersin-Erdemli otoyolunda meydana geldi. İbrahim Öztürk'ün kullandığı 33 AOT 667 plakalı kamyonetin, Mezitli Viyadüğü’ne yaklaştığı sırada sol arka lastiği patladı. Öztürk’ün kontrolünü yitirdiği kamyonet devrildi. Kazada sürücü İbrahim Öztürk hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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25 Nis 2024 - 12:39 DHA Mersin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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