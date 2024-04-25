Kamyonet devrildi 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Mersin-Erdemli otoyolunda meydana geldi. İbrahim Öztürk'ün kullandığı 33 AOT 667 plakalı kamyonetin, Mezitli Viyadüğü’ne yaklaştığı sırada sol arka lastiği patladı. Öztürk’ün kontrolünü yitirdiği kamyonet devrildi. Kazada sürücü İbrahim Öztürk hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.