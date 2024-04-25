Otizmli Efe'ye şiddet uygulayan bakıcıya hapis

Olay, 25 Ocak'ta Mezitli ilçesinde bulunan özel bir engelli bakım merkezinde meydana geldi. Merkezde bakıcı olarak çalışan Ali K., yüzde 94 engeli bulunan otizmli Efe K.'ye şiddet uyguladı. Efe K.’nin ailesinin şikayeti üzerine bakıcı Ali K., gözaltına alındı. Bakıcı çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Ayrıca yaklaşık 8 dakika süren şiddet anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, bakıcı Ali K.'nin, merkezin ortak kullanım alanındaki kanepede oturan Efe'nin yanına geldiği önce boğazını sıkıp yumruk attığı, ardından ise kanepeye uzatıp üzerine çıktığı yer alıyor. Bakıcı Ali K., hakkında hazırlanan iddianame Mersin 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede Ali. K.'nin 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama' suçundan cezalandırılması istendi. Davanın karar duruşması bugün Mersin 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Ali K., Efe K.'nin yakınları ve taraf avukatlar salonda hazır bulundu.

DURUŞMADA ÖZÜR DİLEDİ

Duruşmada söz verilen sanık Ali K., "Yaşanan olaydan dolayı pişmanım. Efe'den ve ailesinden özür dilerim. Böyle bir suç nedeniyle karşınıza gelmekten dolayı pişmanım" dedi.

Efe K.'nin annesi Muazzez Ünal ise sanıktan şikayetçi olduklarını söyleyerek en ağır cezayı almasını istedi.

Tarafları dinleyen mahkeme, sanık Ali K.'ye 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama' suçundan 8 ay hapis cezası verdi. Suçun yüzde 94 engelli kişiye karşı olması nedeniyle yarı oranında artırıma gidilerek 12 aya yükseltildi. Davanın ardından açıklamada bulunan şikayetçi avukatı Mavi Özge Öz, sanığa verilen cezaya itiraz edeceklerini bildirdi.