Arka Sokaklar'a geri döndü!

Uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde önemli bir rol üstlenen Çoruh, bir süre önce Tetikçinin Oğlu dizisinde başrol oynamış, ancak bu macerası kısa sürmüştü. Şimdi ise Korkma Ben Yanındayım dizisinde rol alan Çoruh'un bu projesi için de erken final kararı alındı.

Şevket Çoruh, son dizisi Korkma Ben Yanındayım için erken final kararı alındıktan sonra, uzun soluklu ve başarılı bir geçmişi olan Arka Sokaklar'dan gelen teklifi kabul etti. Çoruh, 19. sezonu çekilecek olan Arka Sokaklar'a geri dönme kararı aldı.