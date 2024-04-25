Arka Sokaklar'a geri döndü!

Uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde önemli bir rol üstlenen Çoruh, bir süre önce Tetikçinin Oğlu dizisinde başrol oynamış, ancak bu macerası kısa sürmüştü. Şimdi ise Korkma Ben Yanındayım dizisinde rol alan Çoruh'un bu projesi için de erken final kararı alındı.
Şevket Çoruh, son dizisi Korkma Ben Yanındayım için erken final kararı alındıktan sonra, uzun soluklu ve başarılı bir geçmişi olan Arka Sokaklar'dan gelen teklifi kabul etti. Çoruh, 19. sezonu çekilecek olan Arka Sokaklar'a geri dönme kararı aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.