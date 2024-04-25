Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Her yıl mart ayı sonundan ve nisan ayından itibaren çöl tozlarının görülmesi normaldir ama bu kez oldukça yoğun bir şekilde geldi. Hatta salı günü Libya'da uçaklar rötar yaptı. O kadar muhteşem bir çöl tozu oluştu. 'Çöl tozu' deyince herkes ürperiyor. Ama çöl tozları ürperilecek şeyler değil. Tam tersi yaşamın olmazsa olmazıdır" dedi.

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, çöl tozunun her yıl mart sonu ve nisan ayında oluştuğunu belirterek, çöl tozlarının yaşamın olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yaşar, "Her yıl mart ayı sonundan ve nisan ayından itibaren çöl tozlarının görülmesi normaldir ama bu kez oldukça yoğun bir şekilde geldi. Hatta salı günü Libya'da uçaklar rötar yaptı. O kadar muhteşem bir çöl tozu oluştu. Çöl tozu deyince herkes ürperiyor. Ama çöller ürperilecek şeyler değil. Tam tersi yaşamın olmazsa olmazıdır" ifadelerini kullandı.

'ÇÖL TOZU YOKSA YEŞİLLİKLER DE YOKTUR'

Dünyanın her zaman için en az yüzde 25'lik bir kısmının çöl olmak zorunda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yaşar, "Doğanın gübresi bizim çöl dediğimiz, çöl tozu olarak adlandırdığımız malzemelerdir. Yılda rüzgarlarla yaklaşık 2 milyar ton gibi bir devasa bir çöl tozu, bütün doğayı gübreler. Bunun sonucunda doğada gördüğünüz yeşillikler olur. Yani çöl tozu yoksa bu yeşillikler de yoktur. Denizde balıklar için de çok önemlidir. Çöl tozu içinde her türlü besleyici element ve aminoasitlere kadar yaşamın ta kendisidir" dedi.

'DOĞA İÇİN MUHTEŞEM ÖTESİ BİR OLAY AMA İNSANLARI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİYOR'

Bahar alerjisi olanları partikül tutucu maske kullanmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulunan Prof. Dr. Yaşar, "Çöl tozu olmadan yağmur da yağmaz. Mart sonunda ve nisan başında olayın bir başka boyutu var. Çünkü nisan sonunda lodos artmaya başladıktan sonra daha fazla çöl tozu gelmeye başlar ve havanın da ısınmasıyla birlikte bir anda doğa uyanır. Her bir çam ağacından yaklaşık 12,5 milyar polen üretilir. İşte bu çöl tozlarının marifetidir. Yaklaşık 20 gün süresince bahar alerjisi sorunu olanları ciddi etkiler. Astım hastaları ciddi etkilenir. Ayrıca kuru öksürük, göz yaşarması gibi bir sürü semptom ortaya çıkar. Yorgunluk, halsizlik gibi sorunlar yaşanır. Mart sonu ve nisan ayının sonuna kadar etkilidir. Doğa için muhteşem ötesi bir olay ama insanları olumsuz etkileyebiliyor. Ancak bunun önlemini almak kolay. Partikül tutucu maske takarak sorunları aza indirebiliriz. Hassas kişiler bu süreci maske takarak en hafif bir şekilde atlatacaktır. Çöller yoksa doğada yaşam yoktur. Bugün öğleden sonra biraz azalacak gibi görülüyor. Bu kadar yoğun olmasa da bir hafta daha sürer" diye konuştu.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Halil İbrahim KARABIYIK -Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,