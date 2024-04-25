- Gündem

Cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kırıkkale'de cip ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı mask
Cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
Cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, sabah saatlerinde Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. C.K. (40) yönetimindeki 06 H 3098 plakalı cip ile karşı yöndeki U.S.'nin (38) kullandığı 71 FH 967 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma anı, caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken; kazada, sürücüler C.K. ve U.S. ile cipte bulunan T.K. (9) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Cip sürücüsü C.K. ile T.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

# Sağlık, ile, ilk, ardından, Kaza, geldi, meydana, ihbar

25 Nis 2024 - 12:32 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL