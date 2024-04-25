Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 34'üncü haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek
27 NİSAN CUMARTESİ:
16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Halil Umut Meler
16.00 Sivasspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
19.00 Hatayspor - Başakşehir FK: Atilla Karaoğlan
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Volkan Bayarslan
28 NİSAN PAZAR:
16.00 Pendikspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Alanyaspor - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman
29 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Kadir Sağlam
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.