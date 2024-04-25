25 Nis 2024 - 12:21 - Spor

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Ligde 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlenecek