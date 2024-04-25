- Spor

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Ligde 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlenecek

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu mask

Süper Lig'de 34'üncü haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek

27 NİSAN CUMARTESİ:

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Halil Umut Meler

16.00 Sivasspor - Konyaspor: Murat Erdoğan

19.00 Hatayspor - Başakşehir FK: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Volkan Bayarslan

28 NİSAN PAZAR:

16.00 Pendikspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Alanyaspor - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman

29 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Kadir Sağlam

# Nisan

25 Nis 2024 - 12:21 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL