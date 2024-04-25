- Magazin

Mert Demir, O Ses Türkiye'ye katılmış!

"Ateşe Düştüm" şarkısıyla tanınan Mert Demir, son zamanlarda Serenay Sarıkaya ile aşk dedikodularıyla gündeme gelmişti. Uzun süre sessiz kalan çift, geçtiğimiz günlerde ilk kez el ele görüntülendi. Aşkları böylece resmiyet kazandı. Bununla birlikte, Demir'in geçmişine dair ortaya çıkan O Ses Türkiye performansı, izleyenleri şaşırttı. Yıllar içindeki değişimi merak konusu oldu.

Mert Demir, O Ses Türkiye'ye katılmış! mask
Mert Demir, O Ses Türkiye'ye katılmış!
Mert Demir, O Ses Türkiye'ye katılmış!
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Mert Demir, "Ateşe Düştüm" şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Adı Serenay Sarıkaya ile sık sık anılan Demir, uzun bir süredir sessizliğini koruyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde çift, ilk defa el ele görüntülendi, böylelikle aşklarını resmen belgelediler.

Demir'in şimdi de geçmişine dair görüntüleri sosyal medyayı salladı. 2013 ve 2014 yıllarında iki kez O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı. İlk katıldığında hiçbir jüri üyesini döndüremeyen Demir, ikinci kez katıldığında ise şarkısının başında tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. Bu görüntüler gündem olurken, Demir'in yıllar içindeki değişimi de büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

Ünlü şarkıcının eski haline dair sosyal medyada yapılan yorumlar arasında; "Helal olsun sana", "Nasıl değişmiş", "Eski hali daha iyiydi", "Daha yakışıklıymış, eski haline dönmeli" gibi ifadeler yer aldı.

# Mert Demir, O Ses Türkiye, Serenay Sarıkaya, bir, ile, arasında, Gibi, daha, büyük, sosyal, ilk

25 Nis 2024 - 12:07 Ankara- Magazin

Mahreç  Zehra Önen

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL