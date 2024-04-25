Mert Demir, O Ses Türkiye'ye katılmış!

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Mert Demir, "Ateşe Düştüm" şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Adı Serenay Sarıkaya ile sık sık anılan Demir, uzun bir süredir sessizliğini koruyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde çift, ilk defa el ele görüntülendi, böylelikle aşklarını resmen belgelediler.

Demir'in şimdi de geçmişine dair görüntüleri sosyal medyayı salladı. 2013 ve 2014 yıllarında iki kez O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı. İlk katıldığında hiçbir jüri üyesini döndüremeyen Demir, ikinci kez katıldığında ise şarkısının başında tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. Bu görüntüler gündem olurken, Demir'in yıllar içindeki değişimi de büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

Ünlü şarkıcının eski haline dair sosyal medyada yapılan yorumlar arasında; "Helal olsun sana", "Nasıl değişmiş", "Eski hali daha iyiydi", "Daha yakışıklıymış, eski haline dönmeli" gibi ifadeler yer aldı.