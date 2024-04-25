Ailesi ulaşamamıştı, kazada öldüğü ortaya çıktı

İlçenin Madenli köyünde oturan Mesut Çetin, 23 Nisan'da plakasız traktörüyle evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesi Çetin’e ulaşamazken, dün saat 18.00 sıralarında Burak Yaylası yol ayrımında bir traktörün uçuruma yuvarlandığını fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 10 metreden yuvarlandığı belirlenen traktörün altında kalan Mesut Çetin’in yaşamını yitirdiği saptandı.
Yapılan incelemenin ardından Mesut Çetin’in cenazesi, otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.