25 Nis 2024 - 12:10- Yaşam G:

Ailesi ulaşamamıştı, kazada öldüğü ortaya çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde evinden çıktıktan sonra ailesinin haber alamadığı çiftçi Mesut Çetin’in (45), kullandığı traktörün 10 metreden yuvarlanması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ailesi ulaşamamıştı, kazada öldüğü ortaya çıktı mask
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İlçenin Madenli köyünde oturan Mesut Çetin, 23 Nisan'da plakasız traktörüyle evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesi Çetin’e ulaşamazken, dün saat 18.00 sıralarında Burak Yaylası yol ayrımında bir traktörün uçuruma yuvarlandığını fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 10 metreden yuvarlandığı belirlenen traktörün altında kalan Mesut Çetin’in yaşamını yitirdiği saptandı.

Yapılan incelemenin ardından Mesut Çetin’in cenazesi, otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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25 Nis 2024 - 12:10 DHA Tokat- Yaşam

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