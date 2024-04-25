Ukrayna’ya uzun menzilli füze vermiş

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, tedariki yapılan uzun menzilli füzelerin ‘ Ukrayna’nın egemenlik alanı içinde kullanılmak üzere’ tedarik edildiğini belirterek, “Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya Başkan'ın talimatıyla uzun menzilli Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) sağladığını teyit edebilirim. Başkan, Şubat ayında ulusal güvenlik ekibine Ukrayna'nın egemenlik alanı içerisinde kullanılmak üzere Ukrayna'ya ATACMS gönderilmesi talimatını verdi. Füzeler 12 Mart'ta açıkladığımız askeri yardım paketinin bir parçasıydı. Ukrayna'nın talebi üzerine operasyonel güvenliği sağlamak amacıyla bunu başlangıçta duyurmadık ve bunların kullanımı ve kendi askeri operasyonlarında nasıl kullanılabileceği ya da kullanılamayacağı konusunda konuşmayı onlara bırakacağım” dedi.