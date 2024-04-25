ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, tedariki yapılan uzun menzilli füzelerin ‘ Ukrayna’nın egemenlik alanı içinde kullanılmak üzere’ tedarik edildiğini belirterek, “Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya Başkan'ın talimatıyla uzun menzilli Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) sağladığını teyit edebilirim. Başkan, Şubat ayında ulusal güvenlik ekibine Ukrayna'nın egemenlik alanı içerisinde kullanılmak üzere Ukrayna'ya ATACMS gönderilmesi talimatını verdi. Füzeler 12 Mart'ta açıkladığımız askeri yardım paketinin bir parçasıydı. Ukrayna'nın talebi üzerine operasyonel güvenliği sağlamak amacıyla bunu başlangıçta duyurmadık ve bunların kullanımı ve kendi askeri operasyonlarında nasıl kullanılabileceği ya da kullanılamayacağı konusunda konuşmayı onlara bırakacağım” dedi.
- Dünya
Ukrayna’ya uzun menzilli füze vermiş
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, dün düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden’ın talimatıyla Şubat ayında Ukrayna’ya uzun menzilli balistik füze verildiğini doğruladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.