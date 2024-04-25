Arabaya aldıkları kişiler tarafından silahla vuruldu

Olay, bugün saat 03.30 sıralarında, Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş olan Mehmet Koç (21) ve Ahmet H. (20), 34 RGB 0956 plakalı otomobil ile eve gittikleri sırada, Ayçiçeği Sokak'ta, otostop çeken iki kişiyi otomobile aldılar. Yolda, henüz bilinmeyen bir nedenle Mehmet Koç ve Ahmet H. ile otomobile aldıkları iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle otomobile binen şüpheli kişiler, Ahmet H.'yi ve Mehmet Koç'u silahla vurarak yaraladı. Otomobilden inen şüpheliler, olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet H. ve Mehmet Koç, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, otomobilde kurşun ve kan izleri olduğu tespit edildi. Saldırıda 5 yerinden vurulduğu öğrenilen 21 yaşındaki Mehmet Koç ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 4 yerinden vurulan Ahmet H.'nin ise hastanede tedavisi devam ediyor. İki arkadaşı vurarak olay yerinden kaçan şüphelilerin arama ve yakalama çalışmaları ise sürüyor.