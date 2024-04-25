Adriana Lima'dan sosyal medyayı sallayan pozlar!

Brezilyalı model Adriana Lima, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşarken yüzündeki değişimle dikkatleri üzerine çekti. Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin prömiyerine katılan ünlü modelin görünümüne yönelik yapılan olumsuz yorumların ardından Lima, estetik iddialarını reddederek " Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" dedi. Doğum sonrası kilo almasıyla da gündeme gelen ve formunu yeniden kazanan güzel model, sosyal medyada paylaştığı son pozlarla büyük beğeni topladı. Bir marka için çekilen pozlarıyla dikkat çeken Adriana Lima'ya hayranlarından "Her zaman efsanesin", "Muhteşemsin", "Yakıyorsun", "Muhteşem anne" gibi olumlu yorumlar geldi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.