Adriana Lima'dan sosyal medyayı sallayan pozlar!

Brezilyalı model Adriana Lima, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşarken yüzündeki değişimle dikkatleri üzerine çekti. Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin prömiyerine katılan ünlü modelin görünümüne yönelik yapılan olumsuz yorumların ardından Lima, estetik iddialarını reddederek " Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" dedi. Doğum sonrası kilo almasıyla da gündeme gelen ve formunu yeniden kazanan güzel model, sosyal medyada paylaştığı son pozlarla büyük beğeni topladı. Bir marka için çekilen pozlarıyla dikkat çeken Adriana Lima'ya hayranlarından "Her zaman efsanesin", "Muhteşemsin", "Yakıyorsun", "Muhteşem anne" gibi olumlu yorumlar geldi.