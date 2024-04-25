"Türkiye göçmenler için kalış ülkesi haline gelmiştir"

Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında büyükelçilere ve yabancı misyon şeflerine resepsiyon verdi. Mogan Park Konuk Evi’nde gerçekleştirilen resepsiyona; Ankara Valisi Vasip Şahin, 65 ülkenin büyükelçisi, yabancı misyon temsilcisi katıldı. Yavaş, 23 Nisan’ın önemine değinerek dünyanın ilk ve tek çocuk bayramını kutlamanın gururunun yaşandığını söyledi. Seçimde yüzde 60.4 oy oranı ile tekrar seçildiğini hatırlatan Yavaş, "Akıllı şehir, yeşil dönüşüm, kırsal kalkınma, kent turizmi ve termal turizm gibi alanlarda söz verdiğimiz projeleri gerçekleştirmek için azimle çalışacağız. Tüm bu çalışmaları yaparken dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak sizlerle yakın işbirliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Sizlerin de bir Ankara sakini olarak ülkelerinizdeki tecrübeleri bizimle paylaşmanızdan ve iş birliklerimizi artırmaktan büyük mutluluk duyacağımızı bir kez daha belirtiyoruz" dedi.

'RASYONELLİKLE BAĞDAŞMAMAKTADIR'

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) girişini önemsediğini vurgulayan Yavaş, Türkiye’nin AB üyeliğinin temel hedefleri arasında yer aldığını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda AB'ye giriş projesine büyük önem verdiklerini, bunun Türkiye için vazgeçilmez olduğunu dile getirdi. Yavaş, Türkiye’nin üzerindeki sığınmacı yükünün iyice arttığına ve kontrol edilemeyen bir göç akışına yol açtığına işaret ederek, "Türkiye artık sadece göçmenler için bir geçiş ülkesi olmaktan çıkıp, bir kalış ülkesi haline gelmiştir. Bunun yarattığı toplumsal huzursuzluk, demografik baskı, sosyo-kültürel ve ekonomik çatışmalar, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu bakımdan, milletimizin endişeleri gözetilmelidir. Türkiye, coğrafyasındaki müstesna rolünün bilincindedir. Tam da bu sebeple milletimiz ‘bir mülteci tampon bölgesi’ işlevini reddetmektedir. Ülkemizin üzerine yüklenen bu yük, hakkaniyetle ve rasyonellikle bağdaşmamaktadır. Bu bakımdan mültecilerin kendi ülkelerinde, doğru bir planlama ve insan haklarına uygun şekilde yeniden iskan edilmesi konusunu önemsiyorum" diye konuştu.

'FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIM'

Yavaş, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin de, "21’inci yüzyılda çocukları, sivilleri öldürmek, susuz ve elektriksiz yaşamaya zorlamak sadece savaş değil, insanlık suçudur. Çocuk ve sivillere yapılan bu saldırılarda Filistin halkının yanında olduğumu belirtiyorum. İsrail hükümetini sağduyulu hareket etmeye davet ediyorum. Gazze’de, Filistin ve İsrail’in her yerinde en kısa sürede savaşın sona ermesini ve daha fazla çocuk ve sivilin hayatını kaybetmemesini umuyorum. Uluslararası toplumun bir parçası olarak, Türkiye'nin barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları, dünya genelindeki barış çabalarını destekleyici bir role sahip olduğunu düşünüyorum. Bizler, belediye başkanları olarak, bölgesel çatışmalara, insani açıdan, barışçıl açıdan bakmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.