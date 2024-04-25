5 bin TL Kira Ödeyen Kiracısına Ağzına Geleni Söyledi!

Son dönemde artan kira maliyetleri ve bu durumun ev sahipleri ile kiracılar arasında artan gerilimlere neden olması sıkça medyada yer buluyor. Son olarak Demet Akalın, kiracısıyla yaşadığı olayla gündeme geldi.

Akalın "Adam 5 bin liraya oturuyor ya 5 bin! 5 bin liraya 3-4 kişi bir yere gidiyorsun yemek parası. Ama ben burada söylediğim için adamın ukalalığına bak. Demiş ki; programda söyledi zam yapacaktım vazgeçtim. Ya sen kimsin ki? Ev benim ve bunu söyleyebiliyor. Ben o evi almak için dişimi tırnağıma gece gündüz o zaman mankenlik yapıyordum. Millete yaka iğnesi takıyordum milletin ağız kokusunu çekiyordum" dedi.

Şarkıcı "Avukata 'dava aç sinir oluyorum' dedim" ya diyerek isyan etti.