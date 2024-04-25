25 Nis 2024 - 10:33- Siyaset G:

Ekrem İmamoğlu'ndan ortak çalışma masaları mesajı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’un tüm ilçe belediyeleriyle ortak çalışma masaları kurulduğunu açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'ndan ortak çalışma masaları mesajı! mask
Ekrem İmamoğlu'ndan ortak çalışma masaları mesajı!
Ekrem İmamoğlu'ndan ortak çalışma masaları mesajı!
Haber albümü için resme tıklayın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un ilçe sorunlarını çözmek için İstanbul’un tüm ilçe belediyeleriyle ortak çalışma masaları kurulduğunu resmi sosyal medya hesabından duyurdu. 

İmamoğlu sosyal medya platformu X üzerinden şu ifadeleri kullandı: 

"İstanbul’un tüm ilçe belediyeleriyle ortak çalışma masaları kuruyoruz. Beyoğlu ile başladık, ilçenin sorunlarını çözmek ve güzel işler yapmak için uyumlu ve güçlü bir iş birliği yapacağız."

# İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beyoğlu, ortak çalışma masaları, için, bir, ile, Belediye, istanbul, sosyal

25 Nis 2024 - 10:33 Ankara- Siyaset

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL