Ekrem İmamoğlu'ndan ortak çalışma masaları mesajı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un ilçe sorunlarını çözmek için İstanbul’un tüm ilçe belediyeleriyle ortak çalışma masaları kurulduğunu resmi sosyal medya hesabından duyurdu.
İmamoğlu sosyal medya platformu X üzerinden şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul’un tüm ilçe belediyeleriyle ortak çalışma masaları kuruyoruz. Beyoğlu ile başladık, ilçenin sorunlarını çözmek ve güzel işler yapmak için uyumlu ve güçlü bir iş birliği yapacağız."
İstanbul’un tüm ilçe belediyeleriyle ortak çalışma masaları kuruyoruz. Beyoğlu ile başladık, ilçenin sorunlarını çözmek ve güzel işler yapmak için uyumlu ve güçlü bir iş birliği yapacağız. @inanguney pic.twitter.com/KQySvN5k5y
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 25, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.