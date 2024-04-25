Ekrem İmamoğlu'ndan ortak çalışma masaları mesajı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un ilçe sorunlarını çözmek için İstanbul’un tüm ilçe belediyeleriyle ortak çalışma masaları kurulduğunu resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

İmamoğlu sosyal medya platformu X üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un tüm ilçe belediyeleriyle ortak çalışma masaları kuruyoruz. Beyoğlu ile başladık, ilçenin sorunlarını çözmek ve güzel işler yapmak için uyumlu ve güçlü bir iş birliği yapacağız."