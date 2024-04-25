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Anayasa Mahkemesi heyetinden Anıtkabir'e ziyaret

Anayasa Mahkemesinin 62. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mahkeme Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anayasa Mahkemesi heyetinden Anıtkabir'e ziyaret mask

Özkaya, başkanvekilleri ve üyelerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk koyarak saygı duruşunda bulunan Özkaya ve beraberindekiler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özkaya, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Anayasa Mahkemesinin 62. kuruluş yıl dönümü nedeniyle huzurundayız. Zatıalinizin, değerli çalışma arkadaşlarınızın, aziz şehitlerimizin, gazilerimizin ve milletimizin üstün gayretleriyle kurulmuş olan Cumhuriyetimizin sunduğu imkanlardan yararlanarak ülkemize ve milletimize hizmet etme imkanına kavuşmuş kişiler olarak sizlere ve milletimize şükran borçluyuz. Şükranlarımızı arz ediyoruz.

Milletimize emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizin 101. yılında Anayasamızın, Anayasa Mahkemesine yüklediği görevleri gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi edindiğimiz tecrübeyi de kullanarak en iyi şekilde yerine getirme gayreti içinde olacağız. Bu vesileyle istiklal mücadelemizin kahramanlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Saygılarımızı arz ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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25 Nis 2024 - 10:56 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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