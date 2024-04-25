FETÖ operasyonunda 11 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve Bylock içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya’da işlem yaptığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Aydın'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin arandığı belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.