Ankara Kulubü Derneği Seymenleri'nden Kubat'a ziyaret

Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, Gimat Gıda Toptancılar Sitesi Gimat AŞ. Başkan Yardımcısı Murat Kubat'ı ziyaret ederek, görüşmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında, derneğin Ankara kültürünü tanıtma ve yaşatma amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler üzerine bilgi alışverişleri yapıldı.

Gimat Gıda Toptancılar Sitesi Gimat AŞ. Başkan Yardımcısı Murat Kubat, ziyarette Ankara Kulübü Derneği Seymenlerinin faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirterek, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.