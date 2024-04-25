Ankara Kulubü Derneği Seymenleri'nden Kubat'a ziyaret

Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, Gimat Gıda Toptancılar Sitesi Gimat AŞ. Başkan Yardımcısı Murat Kubat'ı ziyaret ederek, görüşmelerde bulundu.
Ziyaret sırasında, derneğin Ankara kültürünü tanıtma ve yaşatma amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler üzerine bilgi alışverişleri yapıldı.
Gimat Gıda Toptancılar Sitesi Gimat AŞ. Başkan Yardımcısı Murat Kubat, ziyarette Ankara Kulübü Derneği Seymenlerinin faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirterek, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.