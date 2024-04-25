- Siyaset

Bakan Kacır'dan inovasyon mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tekelleşme, fırsat eşitliğini ve inovasyonu engelliyor" açıklamasında bulundu.

Bakan Kacır'dan inovasyon mesajı mask

Tekelleşme  ile ilgili  sosyal medya hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünün hızla gelişen teknoloji dünyasında, bu teknolojik gücün bazı ulusların ve şirketlerin tekelinde olduğu gerçeğini unutmamak gerekir. Bu tekelleşme, fırsat eşitliğini ve inovasyonu engelliyor."

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25 Nis 2024 - 10:21 Ankara- Siyaset

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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