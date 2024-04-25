Bakan Kacır'dan inovasyon mesajı

Tekelleşme ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünün hızla gelişen teknoloji dünyasında, bu teknolojik gücün bazı ulusların ve şirketlerin tekelinde olduğu gerçeğini unutmamak gerekir. Bu tekelleşme, fırsat eşitliğini ve inovasyonu engelliyor."