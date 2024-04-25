Bakan Kacır'dan inovasyon mesajı

Tekelleşme ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şu ifadeleri kullandı:
"Bugünün hızla gelişen teknoloji dünyasında, bu teknolojik gücün bazı ulusların ve şirketlerin tekelinde olduğu gerçeğini unutmamak gerekir. Bu tekelleşme, fırsat eşitliğini ve inovasyonu engelliyor."
Bugünün hızla gelişen teknoloji dünyasında, bu teknolojik gücün bazı ulusların ve şirketlerin tekelinde olduğu gerçeğini unutmamak gerekir.
Bu tekelleşme, fırsat eşitliğini ve inovasyonu engelliyor. pic.twitter.com/gG3pi51IGK
— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) April 25, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.