"ABD gemisini hedef alan füze imha edildi"

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “24 Nisan günü saat 11.51'de bir koalisyon gemisi, Yemen'de İran destekli Husi teröristlerinin kontrolündeki bölgelerden fırlatılan bir gemisavar balistik füzeyi Aden Körfezi üzerinde başarıyla imha etti. Füze muhtemelen 18 ABD'li ve 4 Yunan mürettebatı bulunan ABD bandıralı, sahibi ve işletmecisi olduğu MV Yorktown gemisini hedef alıyordu. ABD, koalisyon ya da ticari gemiler tarafından herhangi bir yaralanma ya da hasar bildirilmemiştir. Buna ek olarak, saat 12.07 ile 13.26 arasında, CENTCOM, Yemen'in Husiler tarafından kontrol edilen bölgeleri üzerinde 4 insansız hava aracını (İHA) başarılı bir şekilde imha etti” denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.