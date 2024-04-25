25 Nis 2024 - 10:06- Gündem G:

Veli Gündüz Şahin'e Gazilerden ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Veli Güzdüz Şahin'e Gaziler hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Veli Gündüz Şahin'e Gazilerden ziyaret mask
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Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'i Kıbrıs Gazisi Ertuğrul Erdoğan ve Gaziler Derneği Başkanı ziyaret etti. Gaziler ve Şahin ziyaret sırasında çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Kıbrıs Gazisi Ertuğrul Erdoğan, Gaziler Derneği Başkanına ve tüm Gazilere ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Şahin'in açıklaması şu şekilde; "Kıbrıs Gazisi Ertuğrul Erdoğan'a, Gaziler Derneği Başkanımıza ve ziyarete gelen tüm gazilerimize destekleri için teşekkür ederiz."

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25 Nis 2024 - 10:06 Ankara/ Mamak- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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