Veli Gündüz Şahin'e Gazilerden ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'i Kıbrıs Gazisi Ertuğrul Erdoğan ve Gaziler Derneği Başkanı ziyaret etti. Gaziler ve Şahin ziyaret sırasında çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Kıbrıs Gazisi Ertuğrul Erdoğan, Gaziler Derneği Başkanına ve tüm Gazilere ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Şahin'in açıklaması şu şekilde; "Kıbrıs Gazisi Ertuğrul Erdoğan'a, Gaziler Derneği Başkanımıza ve ziyarete gelen tüm gazilerimize destekleri için teşekkür ederiz."