Veli Gündüz Şahin'e Gazilerden ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'i Kıbrıs Gazisi Ertuğrul Erdoğan ve Gaziler Derneği Başkanı ziyaret etti. Gaziler ve Şahin ziyaret sırasında çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.
Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Kıbrıs Gazisi Ertuğrul Erdoğan, Gaziler Derneği Başkanına ve tüm Gazilere ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Şahin'in açıklaması şu şekilde; "Kıbrıs Gazisi Ertuğrul Erdoğan'a, Gaziler Derneği Başkanımıza ve ziyarete gelen tüm gazilerimize destekleri için teşekkür ederiz."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.