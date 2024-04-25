Mobil uygulama ile kanser farkındalığı

Kalkınma Kadının Sağlık Hakkı Derneği (KADINSA) Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Uzman Hemşire Emine Gök'ün hayata geçirdiği OncoHealth assistant uygulaması jinekolojik kansere karşı farkındalık kazandırıyor. Uygulama, özellikle metropol dışında yaşayan kadınlara jinekolojik kansere karşı yol gösterici oluyor. Uygulama aracılığıyla ameliyat olan Aysel Bulut (51), "İleri derecede miyom rahatsızlığım vardı ve çekiniyordum, nereye başvuracağımı bilmiyordum. Görümcem uygulamayı gördü ve uygulamadan başvurduk. Rahim ameliyatı olup, sağlığıma kavuştum" dedi.

Uygulamayı ücretsiz olarak telefonlara indirilebilen mobil bir uygulama olduğunu belirten Gök, "Bu uygulama içerisinde kadınlar ücretsiz bir şekilde jinekolojik kanserlerle ilgili doğru bilgiye erişim sağlayabiliyorlar. Uygulamada daha önceki hastaların tanı, tedavi ve sonraki süreçte yaşamış olduğu ve zorlu süreçte neler yaşadıklarını anlatan öyküler bulunuyor. Uygulama içerisinde çok güzel bir alan olarak, soru soran kişilere 24 saat içerisinde geri dönüş yapabiliyor olması yer alıyor. Kadınlar bu uygulamayla aslında doğru bilgiye, doğru hekim tarafından erişim sağlamış olabiliyorlar. Uygulama ile erişebilecekleri jinekoloji, onkoloji cerrahisi, tıbbi onkoloji, diyetisyen, fizik tedavi uzmanı, radyoterapi uzmanlarımıza soru yöneltilebiliyor. Ayrıca uygulamada, kadınlar kendilerinin ilgilenmiş olduğu ya da öğrenmek istediği alanla ilgili makalelere erişim sağlayabilirler" ifadelerini kullandı.

'UYGULAMA, AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ OLARAK HAYATA GEÇİRİLDİ'

Uygulamanın 6 Şubat depreminin olduğu dönemde Avrupa Birliği Projesi olarak hayata geçirildiğine dikkati çeken Gök, "Covid-19 pandemisi birlikte sağlık hizmetlerine erişimde pek çok sıkıntı ve aksaklık oldu. Hem poliklinik hizmetlerinin aksamış olması hem de vatandaşların hasta olurum korkusuyla bazen tanıda ve tedavi şeklinde zaman zaman aksaklıklar meydana geldi. Serviks kanseri jinekoloji kanserleri içerisinde önce gelen kanserler arasında ve tarama testleriyle erken tanı sağlanabiliyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık mobil uygulamalardan daha çok bahseder olduk. Tam da bu anlamda bu uygulama çok kıymetli. Çünkü hem metropol dışında sağlık hizmetlerine erişim sağlamayan kadınların erişebileceği bir noktada duruyoruz. Aynı zamanda doğru bilgi sağladığımız için de internetteki o kirli bilgiden korunmuş oluyoruz. Fakat mobil uygulamalar sadece tek başına yeterli olan tarafta değil. Bizim internet altyapımızda çok iyi olması gerekiyor. Her kadına erişim sağlayabilmiş olmamız gerekiyor" diye konuştu.

'AMACIMIZ DAHA ÇOK KADINA ERİŞİM SAĞLAYABİLMEK'

Uygulamadan soru soran kadınların özellikle deprem bölgesinden olduğunu altını çizen Emine Gök, "Jinekolojik kanser tanısı alıp afetten etkilenen ama sağlık hizmetlerine o esnada erişim sağlayamayan kadınlardan gelen soruları cevaplamış olduk. Uygulamayla birlikte bir hastamızın tedavi edilmesini sağladık. Uzun zaman randevuyla ilgili sıkıntı yaşayıp aslında vücudunda bazı farkındalıkları olduğu halde sağlık kuruluşuna gidemeyen bir kadının bize erişmesiyle birlikte onu şu an tedavisi ve ameliyatı gerçekleştirildi. Amacımız daha çok kadına erişim sağlayabilmek. Sağlıkta dijitalleşme, ulusal politikalarda da yer almakta. 12'inci Kalkınma Planında da bu konuya yer verilmiştir" dedi.

'DOKTORLARIN VE UYGULAMANIN SAYESİNDE SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM'

Uygulama aracılığıyla ameliyat olan Aysel Bulut (51), "İleri derecede miyom rahatsızlığım vardı ve çekiniyordum, nereye başvuracağımı bilmiyordum. Görümcem uygulamayı gördü ve uygulamadan başvurduk. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde rahim ameliyatı oldum. Çok şükür doktorların ve uygulamanın sayesinde sağlığıma kavuştum" diye konuştu.

'UYGULAMADAN HEMEN GERİ DÖNÜŞ YAPTILAR'

Aysel Bulut'un görümcesi olan Rabia Coşkun (49) ise "Uygulamayla tanışmamız yengemin hastalanmasıyla oldu. Yengemin herkesten sakladığı, bizden de sakladığı çekindiği, korktuğu kadın hastalıklarıyla ilgili bir sıkıntısı oldu. Yengemde miyom vardı ama yerleşim yeri kötüydü ve çok ileri derecede kanaması vardı. Yoğun kansızlık da yaşamaya başlamıştı. Doktorlardan utandığını ve hastalığının ilerlemiş olduğunu öğrendik. Artık geciktirmemek gerektiğini ona söyleyerek müdahale ettik. Yengem çok internet kullanmayı bilmiyor. Bu nedenle, ben internetten nereye başvurabiliriz, kime gidebiliriz, diye bir arayışa girdim ve bu uygulama karşıma çıktı. Uygulamada birkaç hocayı ve röportajlarını görünce hemen yazdım ve bana çok çabuk dönüş yaptılar. Hastamızı hemen doktora yönlendirdiler. Yengemin oturup, düşünüp, 'Utanıyorum' demesine bile fırsat bırakmadık. Uygulama sayesinde çok çabuk sonuçlandırdık. Biz de mutlu olduk ve uygulamayı takip ediyoruz. Sıkı bir takipçisiyim ve çevremde bu şekilde doktordan utanan, sıkılan kadınlara elimden geldiğince yönlendirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.