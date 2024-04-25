Yenimahalle-Şentepe teleferik sistemi durduruldu

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara'da bugün yoğun rüzgar görüldüğü belirtildi.
Yenimahalle-Şentepe teleferik sisteminin saat 08.25'te hava şartları nedeniyle durdurulduğu bildirilen açıklamada, teleferiği kullanacakların mağdur olmaması için aynı güzergahta yeterli sayıda otobüs ring seferleriyle hizmet verildiği duyuruldu.
Açıklamada, hava şartlarının normale dönmesinin ardından teleferik sisteminin yeniden işletmeye açılacağı kaydedildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.