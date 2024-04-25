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Banu Parlak adliyeye geldi

Dilan Polat'ın yargılandığı kurşunlama davasında, Banu Parlak adliyeye geldi

Banu Parlak adliyeye geldi
Banu Parlak adliyeye geldi
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Sevda SARIKAYA- İSTANBUL

BANU Parlak'ın güzellik merkezine geçen yıl 1 Ekim’de düzenlenen silahlı saldırıyı Dilan ve Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddia edilmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianamede Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat’ın ‘Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’, ‘Mala zarar verme’ suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapsi talep edilmişti. 11 sanıklı dava bugün Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 09.50’de görülmeye başlanacak. Banu Parlak dava için Küçükçekmece Adliyesi’ne geldi.

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25 Nis 2024 - 09:59 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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