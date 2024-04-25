Göç öncesi inci kefaline sıkı denetim

. Ekipler, göç öncesi tatlı su kaynaklarında sıcaklık ölçümü yaparken, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik de tedbirlerini artırdı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, yıllardır aldıkları tedbir ve yaptıkları denetimler sonucu 15 yıl önce 18 santim olan inci kefali balığı boyunun şu an 24 santimetreye kadar ulaştığını söyledi.

Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalinin, üremek için tatlı sulara göç yolculuğu, 15 Nisan tarihi itibarıyla başladı. Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefali, göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşıyor. Görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma ve zabıta ekipleri, tatlı su kaynaklarında 7/24 nöbet tutuyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, inci kefali balığının üreme göçünün gerçekleştirdiği tatlı sularda sıkı denetim yapıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir başkanlığındaki ekip, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde bulunan Engil Çayı'nda denetimlerde bulunup, inci kefali göçünün gerçekleşeceği tatlı sularda sıcaklık derecesi ölçümleri yaptı.

GEÇEN YILKİ DENETİMLERDE 40 TONU CANLI 81 TON BALIK YAKALANDI

İnci kefalinin üreme göçünün 15 Nisan tarihi itibarıyla başladığını belirten Demir, "15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında başlayan av yasağı ile birlikte Tarım İl Müdürlüğü ekipleri olarak kolluk görevlileri ile birlikte 7/24 sahada görev yapıyoruz. Bu süreçte inci kefali balıkları, kaçak avcılık yapanların hedefi haline gelmektedir. Bunu önlemek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak birtakım çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Av yasağı öncesi bakanlığımızdan gelen bütçe doğrultusunda araçlar kiralanarak av yasağında kullanılmak üzere kolluk kuvvetlerine il, ilçe Tarım Orman Müdürlüklerine teslim edilmektedir. Ayrıca paydaş kurumlarla komisyon toplantısı yapılarak kararlar alınmaktadır. Bu kararların sahada uygulanabilirliği için personellere eğitimler veriliyor. Ayrıca inci kefali balığının korunması için okullarda bilinçlendirme eğitimleri veriliyor. 2023 yılında İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlükleri olarak kolluk kuvvetleri ile birlikte yaptığımız denetimlerde 169 şahsa yaklaşık 1 milyon 200 bin TL idari para cezası uygulandı. 9 bin metre uzunluğunda ağ malzemeleri ele geçirildi ve 40 tonu canlı olmak üzere toplam 81 ton balık ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakıldı" dedi.

'AVLAMIYORUZ, SATMIYORUZ VE AVLANMASINA MÜSAADE ETMİYORUZ'

Balık göçü öncesi Edremit ilçesindeki Engil Çayı'nda denetimler yapıp, su analiz çalışması yaptıklarını anlatan Demir, "Yaptığımız çalışmalarda çözülmüş oksijen seviyesinin inci kefali balığının göçü için yeterli olduğu, ancak su sıcaklığının 3 derece daha artması gerekir. Su debisinde yaptığımız gözlemlerde, debinin inci kefali balığının yüzebileceği seviyede olduğunu gördük. Burada vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. İnci kefali, ilimizin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Av yasağı döneminde inci kefali balığını avlamıyoruz, satmıyoruz ve avlanmasına da müsaade etmiyoruz. Göç öncesi kolluk kuvvetleri ile birlikte sahada denetimler yapıyoruz. Av yasağı döneminde suyun kesilmemesi için DSİ Bölge Müdürlüğü ile görüşmeler yaptık. Bu yıl su seviyesi de çok iyi. İnci kefali balığının rahat bir dönem geçireceğini umuyoruz. Bugüne kadar yaptığımız denetimlerde kaçak avcılığın önüne geçildi. Ayrıca bundan 10-15 yıl önce inci kefali balığının boyu 18-19 santimken, şu anki boyu 24 santime ulaştı. Bu da koruma tedbirleri sayesinde oldu. İnci kefalini korumak sadece ekiplerin görevi değil, bütün halkın görevi. Herkesin sahip çıkması gerekir" diye konuştu.