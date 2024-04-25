"Allah nerede?" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu

Aile danışmanı olduğunu belirten Yazar Hatica Kübra Tongar'ın sosyal medyada paylaşılan videosunda çocukların "Allah nerede?" sorusuna verdiği "İnternet nerede" cevabı, sosyal medyada gündem yarattı.

Paylaşılan video, Tongar'ın bu cevabıyla ilgili çeşitli yorumların yapılmasına neden oldu. İşte o video;