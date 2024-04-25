25 Nis 2024 - 09:22- Gündem G:

"Allah nerede?" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu

Yazar Hatice Kübra Tongar'ın "Allah nerede?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Allah nerede?" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu mask

Aile danışmanı olduğunu belirten Yazar Hatica Kübra Tongar'ın sosyal medyada paylaşılan videosunda çocukların "Allah nerede?" sorusuna verdiği "İnternet nerede" cevabı, sosyal medyada gündem yarattı.

Paylaşılan video, Tongar'ın bu cevabıyla ilgili çeşitli yorumların yapılmasına neden oldu. İşte o video; 

 
 
 
 
 
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Sonsoz.Gazetesi (@sonsoz.gazetesi)'in paylaştığı bir gönderi

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25 Nis 2024 - 09:22 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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