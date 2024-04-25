Belediye Başkanı'ndan öğrencilere destek

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri bahar şenliklerinin düzenlenmesi talebiyle rektörlük önünde oturma eylemi başlattı.
Öğrencilerin eylemine Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'de katıldı. Güler, öğrencilerin taleplerini dinledi ve dayanışma gösterdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Güner; "ODTÜ Öğrencilerinin Bahar Şenlikleri için Rektörlük önünde başlattıkları oturma eyleminde yanlarındayız. Arkadaşlarımızın taleplerini dinledikten sonra Şenlikler için destek sözümüzü iletmek ve çözüm üretmek üzere ODTÜ Rektörü Sayın Verşan Kök’ten randevu talep edeceğiz." dedi
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.