Belediye Başkanı'ndan öğrencilere destek

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri bahar şenliklerinin düzenlenmesi talebiyle rektörlük önünde oturma eylemi başlattı.

Öğrencilerin eylemine Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'de katıldı. Güler, öğrencilerin taleplerini dinledi ve dayanışma gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Güner; "ODTÜ Öğrencilerinin Bahar Şenlikleri için Rektörlük önünde başlattıkları oturma eyleminde yanlarındayız. Arkadaşlarımızın taleplerini dinledikten sonra Şenlikler için destek sözümüzü iletmek ve çözüm üretmek üzere ODTÜ Rektörü Sayın Verşan Kök’ten randevu talep edeceğiz." dedi